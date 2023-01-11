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Новости 15:25

Оксимирона* оштрафовали на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму

фото ЗакС политика Оксимирона* оштрафовали на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму

Октябрьский районный суд Петербурга 11 января признал виновным рэпера Мирона Федорова* (Оксимирон*) в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП) из-за трека "Ойда", передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Автору песни назначили штраф 70 тысяч рублей. 

— Согласно заключению эксперта, в представленном на исследование текстовом материале демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части территорий Российской Федерации, высказанное в формате лозунга, — заявил представитель прокуратуры. 

Сам рэпер на заседание не явился. В суде сообщили, что вручить телеграмму Федорову* не удалось. 

Административное дело на Оксимирона* завели после проверки прокуратуры сентябрьского клипа рэпера. Привлечь автора к ответственности просила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ведомство нашло в творчестве артиста признаки призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Доводы контролирующего органа подтвердили эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета. 

Сейчас в Октябрьском районном суде рассматривают еще одно дело в отношении Федорова*. Прокуратура добивается признания трека "Ойда" экстремистским и запрета на его распространение в интернете. 

 

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков


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