Суд отложил рассмотрение обращения о признании трека Оксимирона* экстремистским

В Октябрьском районном суде Петербурга 9 января состоялось предварительное судебное заседание по делу о признании композиции "Ойда", представленной рэпером Мироном Федоровым* (Оксимирон*) в сентябре 2022 года, экстремистской, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Следующее предварительное заседание назначили на 7 февраля.

Ответчиками по административному делу числятся представители стриминговых сервисов из "ВКонтакте", "Звука" и "Яндекса", на которых была опубликована спорная композиция, и сам Оксимирон*. Никто из них на предварительное заседание не явился.

В ходе заседания стало известно, что стриминговые сервисы не могут быть ответчиками по делу. Представитель прокуратуры попросил отложить разбирательство, чтобы уточнить круг лиц, участвующих в деле.

Напомним, поводом для иска прокуратуры стало обращение главы Лиги безопасного интернета Елены Мизулиной, которая заподозрила в треке Оксимирона* признаки призывов к нарушению территориальной целостности России. Помимо признания трека экстремистским, Федорову* грозит штраф до 100 тысяч рублей. 11 января Октябрьский районный суд рассмотрит протокол в отношении рэпера по "сепаратистской" статье (ч. 2 ст. 20.3.2. КоАП).

Ранее Замоскворецкий суд в Москве запретил распространение трека Федорова* "Последний звонок", поскольку счел, что в композиции есть признаки оправдания терроризма.

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

Константин Леньков