Суд в Петербурге рассмотрит дело против Оксимирона* 11 января

Октябрьский суд Петербурга рассмотрит по существу административное дело против рэпера Оксимирона* 11 января, обратило в четверг внимание РИА Новости. Исполнителя обвиняют в распространении призывов к сепаратизму через интернет (ч. 2 ст. 20.3.2. КоАП РФ) из-за его клипа на песню "Ойда".

Рассмотрение дела состоится в среду, 11 января, в 15:00, следует из информации на сайте суда.

В конце декабря прокуратура Адмиралтейского района передала в суд материалы по делу. Перед этим ведомство сообщало, что заподозрило в ходе проверки наличие в видеоклипе призывов к нарушению территориальной целостности России. Результаты проведенной СПбГУ лингвистической экспертизы оказались соответствующими позиции прокуратуры.

В середине декабря Ленинский райсуд оштрафовал Оксимирона* на 45 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

*Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов