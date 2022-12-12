Суд в Петербурге оштрафовал Оксимирона* за публикацию видеозаписи

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), заведенному против рэпера Оксимирона (Мирона Федорова*), сообщила 12 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Исполнителю вменялась публикация видеозаписи на странице "ВКонтакте" в первый день российской спецоперации на Украине.

Как сообщила судебная пресс-служба, 24 февраля Оксимирон* "на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…"". Ролик находился на странице исполнителя по меньшей мере до 19 сентября, сейчас запись удалена.

Суд признал рэпера виновным в дискредитации Вооруженных сил и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

На прошлой неделе Октябрьский райсуд Петербурга зарегистрировал иск прокуратуры против Оксимирона* о признании его песни "Ойда" запрещенной к распространению на территории России. До этого Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским материалом песню рэпера "Последний звонок".

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр иноагентов