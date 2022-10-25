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Новости 16:28

Песню Оксимирона* признали экстремистским материалом

фото ЗакС политика Песню Оксимирона* признали экстремистским материалом

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, поданный два месяца назад к рэперу Оксимирону*, и признал экстремистской его песню под названием "Последний звонок". Как сообщило из зала суда РИА "Новости", автор произведения на заседание не пришел. Судья согласилась с тем, что текст песни содержит признаки оправдания терроризма.

"Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю", - указывал представитель прокуратуры.

Ожидается, что в ближайшее время Минюст включит запрещенную судом песню в перечень экстремистских материалов.

*Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


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