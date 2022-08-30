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Новости 12:17

Прокуратура подала иск о признании экстремистской песни Оксимирона

фото ЗакС политика Прокуратура подала иск о признании экстремистской песни Оксимирона

Столичная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к рэперу Оксимирону, добиваясь признания экстремистской одной из его песен, передает РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в песне в ходе проведения психолого-лингвистического исследования усмотрели "публичное оправдание идеологии насилия". Между тем произведение остается доступным и в аудио-, и в видеоварианте в русскоязычном сегменте интернета.

По сведениям другого источника агентства в силовых структурах, речь идет о композиции под названием "Последний звонок" и клипе, выпущенном на нее.

Отметим, что в декабре прошлого года глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести проверку песен Оксимирона на экстремизм.


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