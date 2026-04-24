Суд не стал рассматривать протокол на Ганвеста

Невский районный суд Петербурга вернул протокол в отношении рэпера Руслана Гоминова, выступающего под псевдонимом Ганвест, обратил внимание ЗАКС.Ру. Артиста собирались привлечь к ответственности за пропаганду запрещенных веществ (ст. 6.13 КоАП).

"Возвращено без рассмотрения", – говорится в карточке дела на сайте суда.

Поводом для составления протокола стали несколько композиций Ганвеста. Материалы дела поступили в суд 22 апреля. Уже 23 апреля появилась отметка о возвращении протокола составителям.

В марте 2026 года суд в Москве оштрафовал Гоминова на 95 тысяч рублей за распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство. В феврале в нескольких крупных городах России стали отменять концерты Ганвеста. Перед этим на его творчество обращала внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

