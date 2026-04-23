Суд зарегистрировал дело бывшей замглавы УФАС в Петербурге о получении взяток

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-заместителя главы УФАС по Петербургу Екатерины Даниловской, сообщили 23 апреля в объединенной пресс-службе судов города. Ее обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвиняемой вменяют получение взяток на общую сумму почти 4,5 млн рублей.

Как установили следователи, Даниловская вместе со своей подчиненной-соучастницей получила от представителей ООО "Перспектива" не менее 450 тысяч рублей за содействие в остановке конкурса на право заключения 117 контрактов по техническому обслуживанию систем обеспечения безопасности в учреждениях Московского района. По 99 контрактам победителем выбрали ООО "Вега-С", но в феврале 2024 года на сайте госзакупок разместили неверную информацию о проведении проверки после обращения ООО "Перспектива". На деле проверки не было, полагает СК.

Затем в районной администрации повторно провели конкурс без законных оснований. Победителем по всем контрактам стало ООО "Перспектива". Представители компании компании "Вега-С" подавали жалобу на действия администрации Московского района, но ее признали необоснованной по указанию Даниловской.

Также фигурантка дела с июня по сентябрь 2024 года получила 1,8 млн рублей взятки от сотрудников юридических компаний, считают следователи. За денежное вознаграждение Даниловская не признавала жалобы строительных фирм обоснованными, а также через соучастницу указывала неосведомленным членам комиссий не проводить необходимые проверки. Еще Даниловская получила через посредников не менее 2,2 млн рублей за предписание об аннулировании результатов конкурса. Она необоснованно отклоняла заявки других участников конкурса.

В отношении соучастницы Даниловской уголовное дело выделили по отдельному производству.

Даниловскую задержали в конце января 2025 года. Уголовное дело в отношении сотрудницы УФАС возбудили по материалам ФСБ. На ее рабочем месте прошли обыски. Суд отправил ее под арест.

