Суд отправил под стражу заместителя руководителя УФАС по Петербургу

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года для заместителя руководителя УФАС по городу Екатерины Даниловской по делу о превышении должностных полномочий (п."г" ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 31 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в начале 2024 года Даниловская вместе с коллегами заблокировала заключение 99 контрактов на обслуживание систем безопасности в учреждениях Московского района.

В конце декабря 2023 года комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на эти услуги. Победителем было признано ООО "Вега-С", и 6 февраля компания заключила 18 контрактов. Однако оставшиеся 99 договоров оказались заблокированы после вмешательства сотрудников УФАС. Они разместили в системе закупок (ЕИС) сведения о якобы проведенной проверке на основании обращения ООО "Перспектива", хотя сама проверка не была проведена.

Затем, с 6 по 19 февраля, УФАС оформило уже реальную внеплановую проверку и вынесло решение о нарушениях со стороны конкурсной комиссии. Ведомство потребовало отменить результаты конкурса и провести закупку заново. Это привело к невозможности заключения договоров ООО "Вега-С" и нанесло компании ущерб в размере почти 188 тысяч рублей.

Напомним, что в четверг, 30 января, стало известно о том, что Екатерину Даниловскую задержали. До этого в ведомстве были проведены обыски. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга