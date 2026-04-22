Суд в Петербурге рассмотрит дело о нелегальном привозе нянь из-за рубежа

В Смольнинский районный суд направили дело петербурженки, обвиняемой в организации подпольного агентства по привозу в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, рассказала 22 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях. Полицейские завершили расследование уголовного дела по статье об организации незаконной миграции (ч. 2. ст. 322.1 УК РФ). По данным Волк, обвиняемая имеет гражданство трех стран, в том числе России.

Следователи полагают, что фигурантка дела руководила двумя компаниями, которые приглашали уроженок Юго-Восточной Азии в Россию на основании фиктивных трудовых договоров о занятии преподавательской деятельностью. В действительности иностранные граждане работали нянями и сиделками, в основном в Москве и Петербурге. Обвиняемая якобы легализовала 434 иностранки и заработала на этом более 112 млн рублей.

"Материалы расследования направлены в миграционную службу. Вопрос о выдворении гражданок азиатского государства за нарушение миграционного законодательства решен", - сообщила представитель МВД в соцсетях.

Петербургские правоохранители ликвидировали подпольное агентство нянь в марте 2025 года. Оперативники проводили обыски, во время которых изъяли средства связи, электронные носители информации и документы. По статье об организации незаконной миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее в апреле следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Фрунзенскому району. Его подозревают в отказе от проведения миграционных проверок иностранных граждан за денежное вознаграждение.

