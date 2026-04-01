СК подозревает начальника миграционного отдела Петербурга в получении взятки

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Фрунзенскому району, сообщили 1 апреля в пресс-службе ведомства. Правоохранители подозревают чиновника в получении взятки размером в 16 млн рублей (ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый более шести лет незаконно получал деньги от представителей юридического лица. За денежное вознаграждение чиновник не проводил миграционные проверки иностранцев, с которыми заключены трудовые договоры. Подозреваемый не контролировал работу юрлиц, сотрудничающих с иностранными гражданами, не привлекал мигрантов к административной ответственности, а также заранее уведомлял взяткодателей о планируемых проверках ведомства.

В СК не назвали имя задержанного. Из опубликованного ведомством видео следует, что ему предъявили обвинение. Фигурант дела признал вину.

"Следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проведены обыски по месту работы и жительства задержанного, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - заявили в пресс-службе СК по Петербургу.

По статье о взятке в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В сентябре 2025 года следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении участников группы, занимавшихся незаконной легализацией трудовых мигрантов. Правоохранители установили, что фигуранты дела составляли трудовые документы, не имеющие юридической силы.

