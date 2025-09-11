Полиция провела 60 обысков по делу об организации незаконной миграции

Следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) в отношении участников группы, занимавшейся легализацией трудовых мигрантов, сообщила пресс-служа ведомства 11 сентября. Днём ранее силовики провели более 60 обысков по этому делу.

По версии следствия, с 2020 года группа занималась предоставлением рабочей силы для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки Петербурга. При этом в качестве "работодателей" для иностранцев якобы выступали подконтрольные компании фирмы, которые не вели никакую деятельность. Согласно экспертизе СПбГУ, трудовые документы, которые составлялись с мигрантами, не имели юридической силы, однако могли являться основанием для продления сроков временного пребывания на территории России и действия трудовых патентов.

Полиция выявила восемь случаев использования этой схемы, однако реальное количество незаконно легализованных иностранцев достигает нескольких сотен. Как отмечается в публикации, 10 сентября сотрудники экономической полиции вместе с Пограничной службой ФСБ провели более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм.

В результате несколько десятков человек были доставлены в следственные органы. Из них 10 человек, включая руководителей компании, были допрошены и задержаны в качестве подозреваемых. Им намерены предъявить обвинение.

По данным СМИ, речь идет об аутстаффинговой компании "Лидер Консалт". По информации "Фонтанки.ру", среди задержанных могут быть генеральный директор ООО "ЛК Менеджмент" Аркадий Михайлов и владелец 100% долей компании Дмитрий Ким.

Напомним, ранее по подозрению в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) был задержан иностранный гражданин. По версии следствия, он может быть причастен к незаконному трудоустройству соотечественников на стройке в Ломоносове.

