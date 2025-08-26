В Ломоносове задержали иностранца по подозрению в организации незаконной миграции

ОМВД России по Ломоносовскому району Ленобласти возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) в отношении иностранного гражданина, сообщила 26 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он может быть причастен к незаконному трудоустройству соотечественников на стройке в Ломоносове.

Как установили полицейские, 10 граждан государства Центральной Азии трудились на объекте нелегально. С ними не были заключены трудовые договоры, а жили они непосредственно в части строящегося модульного здания. Иностранцев привлекли к ответственности по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России (18.8 КоАП РФ), их ждет выдворение.

Позднее правоохранители задержали 40-летнего соотечественника нелегалов возле дома № 14 по улице Токарева в Ломоносове. Как отмечается в публикации, задержанный также не состоит на миграционном учете.

Напомним, всего в ходе рейда на стройке в Ломоносове были проверены порядка 400 рабочих-иностранцев. В результате 130 мигрантов были доставлены в отделы полиции, их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда либо режима пребывания в России (18.8 КоАП РФ).

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти