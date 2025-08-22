Работницу миграционной службы подозревают в фиктивной регистрации мигрантов

Полиция Петербурга задержала 55-летнего иностранца и 45-летнюю сотрудницу миграционной службы по подозрению в организации схемы фиктивной регистрации мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства 22 августа. В рамках схемы на учет могли поставить порядка 1,5 тысяч иностранцев.

По версии следствия, 55-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья вместе с 45-летней сотрудницей миграционной службы могли регистрировать мигрантов по различным адресам Петербурга и Ленобласти с 2022 года. При этом иностранцы по этим адресам фактически не проживали.

По предварительным данным, за подобные услуги организаторы схемы брали от 15 до 30 тысяч рублей. Всего фиктивно на учет якобы были поставлены не менее 1,5 тысяч иностранцев.

Полиция провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в хостеле на улице Подвойского. Там правоохранители обнаружили и изъяли ряд предметов и документов, которые могут иметь доказательственное значение.

Напомним, ранее полиция задержала шестерых петербуржцев по подозрению в организации незаконной миграции. Как полагает следствие, в своей схеме по фиктивной регистрации подозреваемые якобы использовали аккаунты на "Госуслугах", доступ к которым получили обманом. Всего они могли незаконно зарегистрировать порядка пяти тысяч иностранцев.

