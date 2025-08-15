Полиция задержала школьника по подозрению в избиении двойника Ленина

Петербургская полиция задержала восьмиклассника, подозреваемого в избиении мужчины в образе революционера Владимира Ленина на детской площадке на улице Костюшко, сообщила пресс-служба ведомства 15 августа. Потенциального 13-летнего соучастника передали законным представителям.

Как говорится в публикации, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой группа подростков избивает мужчину в образе Ленина на детской площадке возле дома 48 по улице Костюшко. По данным полиции, пострадавшим оказался 54-летний петербуржец. По этому факту в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Позднее полицейские установили личности подозреваемых. По версии следствия, нападавшими могли быть двое учеников 7 и 8 классов 13 и 14 лет. Подростки были доставлены в следственные органы 14 августа.

Восьмиклассника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Семиклассника после допроса передали законным представителям, которых привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

В видео, опубликованном ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, один из школьников говорит, что конфликт мог произойти в середине июля. По словам мальчика, мужчина якобы попросил у подростков денег, а после отказа начал нецензурно выражаться. В ответ школьники будто бы также начали материться, после чего завязалась драка. По словам обоих мальчиков, в ходе драки мужчина потерял сознание.

Полиция продолжается оперативно-следственные мероприятия. В частности, правоохранители устанавливают местонахождение других участников конфликта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру