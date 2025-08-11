Полиция задержала подозреваемых в нелегальной регистрации пяти тысяч мигрантов

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых петербуржцев по подозрению в организации незаконной миграции, сообщила 11 августа представитель МВД России Ирина Волк. Всего они могли незаконно зарегистрировать порядка пяти тысяч иностранцев.

По версии следствия, фиктивной регистрацией иностранцев задержанные занимались с 2023 года. В рамках своей схемы они якобы использовали аккаунты на "Госуслугах", доступ к которым получили обманом. Попав в личный кабинет, задержанные могли ставить от имени владельца приезжих на миграционный учет. При этом один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 иностранцев.

Всего правоохранители обнаружили у подозреваемых порядка 100 взломанных аккаунтов, которые могли использоваться в схеме. Регистрацию подозреваемые якобы проводили по реальным адресам в разных регионах страны, а для поиска клиентов создали порядка 350 telegram-каналов, где рекламировали свои услуги. Они также будто бы посещали места скопления иностранцев, где предлагали им свою помощь.

За свои услуги подозреваемые якобы брали около 3 тысяч рублей с человека. По оперативным данным, с помощью схемы они могли легализовать порядка пяти тысяч иностранцев, что могло принести им около 20 млн рублей.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ). В ходе обысков у них изъяли смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати, сим-карты и ряд других вещей, которые могли использоваться в реализации схемы.

Одного из задержанных отправили под домашний арест, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Остальные четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее петербургский Следком завершил расследование дела в отношении полицейских Курортного района Петербурга, обвиняемых в организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, правоохранители могли организовать незаконное пребывание на территории России 577 иностранцев.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео в Telegram-канале Ирины Волк