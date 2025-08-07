Дело полицейских, обвиняемых в организации нелегальной миграции, передано в суд

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении полицейских Курортного района Петербурга, обвиняемых в организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщила 7 августа пресс-служба ведомства. Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Как отметили в публикации, обвиняемыми по делу проходят два бывших старших инспектора ОВМ ОМВД России по Курортному району и 4 гражданских лица. По версии следствия, в период с января 2022 года по апрель 2024 года они якобы организовали незаконное пребывание на территории России 577 иностранцев. Обвиняемые также могли организовать незаконное пребывание еще 371 мигранта, но уже в составе организованной группы с иными гражданами.

Всего в ходе расследования дела были задержаны 6 человек, они находятся под арестом. Иностранные граждане, которых фиктивно поставили на учет, были выдворены с территории России.

В пресс-службе Следкома подчеркнули, что во время расследования следователи допросили 39 свидетелей, провели 30 обысков и 48 осмотров предметов и документов. В итоге была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы дела вместе с обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.

Напомним, об обнаружении канала нелегальной миграции в Курортном районе стало известно в конце мая 2024 года. Позднее были задержаны пять сотрудников полиции. Как тогда полагало следствие, правоохранители в составе организованной группы якобы организовали незаконное пребывание в Курортном районе порядка 400 иностранцев. За фиктивную регистрацию и продление ее сроков участники схемы могли заработать не менее 5,8 миллиона рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру