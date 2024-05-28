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Новости 19:56

Пять полицейских задержаны в Петербурге по делу о нелегальной миграции

фото ЗакС политика Пять полицейских задержаны в Петербурге по делу о нелегальной миграции

Пятеро сотрудников полиции задержаны в Петербурге в рамках расследования уголовного дела об организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК РФ), сообщил 28 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Само дело связано с легализацией в городе не менее 400 иностранцев.

"Оперативники собственной безопасности полицейского главка установили пятерых сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. По месту их жительства и работы проведены обыски", — цитирует информагентство сообщение ведомства.

Подозреваемые сотрудники переданы следственным органам.

Ранее Главное следственное управление Следкома по Петербургу сообщило о возбуждении двух уголовных дел об организации нелегальной миграции. По версии ведомства, в городе действовали две организованные группы, которые обеспечили пребывание в Курортном районе не менее 400 иностранных граждан. Производилось это "путем их фиктивной регистрации и продления сроков регистрации в жилых помещениях". Соучастники заработали на этой схеме не менее 5,8 миллиона рублей.

О проводимых в Петербурге обысках стало известно во вторник утром.

Фото: ЗАКС.Ру


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