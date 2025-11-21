Экс-депутата ЗакСа Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник* 21 ноября пополнил список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. С осени 2022 года он находится за границей.

В октябре 2025 года ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Резника* и еще 22 оппозиционеров. Их обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), а также в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

На бывшего депутата также неоднократно составляли протоколы за нарушения законодательства об иностранных агентах. Также Резника* привлекали к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Максим Резник* был депутатом петербургского парламента пятого и шестого созывов с 2011 по 2021 год.

*Росфинмониторинг внес Максима Резника в перечень террористов и экстремистов, Минюст внес Максима Резника в единый реестр иноагентов

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру