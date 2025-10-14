ФСБ возбудила дело о насильственном захвате власти против 23 оппозиционеров

Не менее 23 деятелей оппозиции стали фигурантами крупного уголовного дела, возбужденного Федеральной службой безопасности, сообщили в ведомстве 14 октября. Фигурантов обвиняют в насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и в организации террористического сообщества и участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ). Одного из них, экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, также обвинили еще и в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В числе фигурантов дела оказались политолог Екатерина Шульман**, бывший премьер-министр Михаил Касьянов***, писатель Виктор Шендерович****, политик Владимир Кара-Мурза***** и ряд иных лиц, включая бывшего депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника******. Все они состоят в организации, созданной за рубежом и признанной в России нежелательной.

Организация была основана в феврале 2022 года, ее устав был принят в апреле 2023 года. По версии ФСБ, учредители организации "финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем".

В отношении фигурантов ведутся следственные действия. В ФСБ пообещали привлечь к ответственности лиц, причастных к деятельности членов организации.

Напомним, днем ранее стало известно об объявлении в розыск Владимира Кара-Мурзы*****. В МВД не сообщали, с каким уголовным делом это связано.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Михаила Касьянова в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Виктора Шендеровича в реестр иностранных агентов

*****Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иностранных агентов, Росфинмониторинг внес Владимира Кара-Мурзу в перечень террористов и экстремистов

******Минюст внес Максима Резника в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру