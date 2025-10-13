МВД объявило в розыск оппозиционера Кара-Мурзу*

Политик Владимир Кара-Мурза* объявлен в розыск, информация об этом появилась на сайте МВД. Оппозиционера разыскивают по неназванной статье Уголовного кодекса.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, заведенной на Кара-Мурзу* в базе розыска.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о распространении фейков про армию, государственной измене и руководстве нежелательной организацией. В августе 2024 года президент Владимир Путин помиловал политика в числе прочих известных заключенных, после чего их отправили за рубеж в рамках обмена заключенными с Западом.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: сайт МВД (скриншот)