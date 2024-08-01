Путин помиловал Яшина*, Пивоварова и Скочиленко

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 человек, которые 1 августа были переданы западным странам в рамках масштабного обмена заключенными. Сообщение об этому опубликовано на сайте Кремля.

Среди помилованных оказались оппозиционер Илья Яшин*, петербургский политик Андрей Пивоваров, художница Александра Скочиленко, соратницы покойного Алексея Навального** Лилия Чанышева*** и Ксения Фадееева****, правозащитник Олег Орлов*******, публицист Владимир Кара-Мурза*****, Кевин Лик, Демури Воронин и Вадим Останин******. Также помилование получили граждане США: бывший морпех Пол Уилан, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева.

Также в сообщении Кремля выразили благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко за "жест доброй воли" в части помилования немца Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни. Кригер также фигурировал в обмене. Всего на запад отправились 16 человек.

В обмен на упомянутых граждан в Россию вернулись восемь человек, которые были осуждены за границей.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иностранных агентов

** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

*** Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву в реестр экстремистов и террористов

**** Росфинмониторинг внес Ксению Фадееву в реестр экстремистов и террористов

***** Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иностранных агентов

****** Росфинмониторинг внес Вадим Останина в реестр экстремистов и террористов

******* Минюст внес Олега Орлова в реестр иностранных агентов

Константин Леньков, фото с сайта Кремля

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.