Перевод родительских чатов в MAX в Петербурге могут завершить к ноябрю

В срок к 31 октября школьные и родительские чаты в Петербурге должны быть переведены в российский мессенджер MAX, сообщила 13 октября "Фонтанка" со ссылкой на комитет по образованию. Процесс стартовал в середине августа.

"Перевод коммуникаций во всех типах образовательных организаций Санкт-Петербурга в MAX начался с 15.08.2025 и должен быть завершён к 31.10.2025", — рассказали изданию в комитете.

После завершения перевода чатов в MAX родителям потребуется аккаунт в мессенджере. При этом в комитете заявили изданию, что регистрироваться родители смогут только добровольно, однако ведомство будет вести просветительскую работу в этом направлении совместно со школами и администрациями районов.

До сих пор переписка в школьных чатах велась в рамках платформы "Сферум". В конце августа в комитете по образованию заявляли ЗАКС.Ру об отсутствии планов перевода чатов в MAX. Заявление прозвучало на фоне сообщений о переводе в Москве родительских чатов в российский мессенджер. Тогда же стало известно о начале интеграции родительских чатов в MAX на территории Ленинградской области.

MAX имеет статус национального мессенджера в соответствии с указом президента Владимира Путина. В конце сентября Смольный запустил в мессенджере чат-боты Госуслуг и МФЦ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру