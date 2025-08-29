Чаты школьников из Ленобласти начали интегрировать с мессенджером MAX

В Ленинградской области школьные и родительские чаты на платформе "Сферум" начали интегрировать с отечественным мессенджером MAX, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе правительства региона 29 августа. Чиновники полагают, что такой шаг повысит уровень информационной безопасности учащихся.

"Это необходимое и своевременное решение, которое позволит консолидировать образовательные и коммуникационные сервисы в одном защищенном пространстве. Мы ожидаем, что это повысит эффективность взаимодействия между всеми участниками учебного процесса, упростит административные процедуры и, что крайне важно, создаст безопасную цифровую среду для наших детей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленобласти Николая Емельянова.

В MAX станут доступны электронные дневники, интерактивные доски, а также специальные образовательные сервисы. Также в нем будет доступен чат-бот программы "Пушкинская карта". В администрации отмечают, что особый акцент сделан на безопасности — в мессенджере создадут специальные настройки приватности для "комфортной среды общения".

Пилотный проект по переводу школьных мессенджеров в MAX запустили в шести регионах России: Татарстане, Марий Эл, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях. Сегодня об интеграции школьных переписок в национальный мессенджер сообщили в мэрии Москвы. Петербургские школьники пока остаются в "Сферуме".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру