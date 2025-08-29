Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер MAX

Начиная с 1 сентября в Москве все школьные и родительские чаты будут переводиться в мессенджер MAX, заявила 29 августа заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. Слова чиновницы прозвучали на пресс-конференции о подготовке московских школ к новому учебному году.

"Федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер", — цитирует заявление Раковой ТАСС.

Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Им стал мессенджер MAX.

Между тем в Петербурге школьные чаты не планируют переводить в MAX, заявили ЗАКС.Ру в пресс-службе городского комитета по образованию. Ранее в комитете говорили, что переписка останется в образовательной платформе "Сферум".

Месяцем ранее появилась информация, что в MAX планируют перевести школьные чаты в шести регионах России. На прошлой неделе российское правительство сообщило, что с осени мессенджер станут в обязательном порядке предустанавливать на смартфоны, продаваемые в стране.

