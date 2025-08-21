Мессенджер MAX начнут автоматически устанавливать на все новые смартфоны

Осенью 2025 года мессенджер MAX станет обязательным к предварительной установке на все продаваемые в России смартфоны и планшеты, сообщила пресс-служба правительства России 21 августа. Также автоматически устанавливать начнут магазин приложений RuStore.

"С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты. Она заменит "VK Мессенджер", который находился в этом списке с 2023 года", - говорится в публикации кабмина.

Кроме того, на все новые устройства будут автоматически устанавливать магазин приложений RuStore. На данный момент его предустановка осуществляется на гаджетах, работающих на операционных системах Android и HarmonyOS, однако с 1 сентября это требование затронет и технику с операционными системами iOS и HyperOS.

Также с начала следующего года на телевизорах с функцией Smart TV станет обязательной установка онлайн-сервиса "Лайм HD TV".

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера", которым должно стать приложение MAX. В июле и августе в нем массово стали регистрироваться знаменитости и политические деятели. В частности, свои аккаунты в нем создали ряд петербургских депутатов, включая спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

В середине июля в MAX появилась функция создания публичных каналов. Пока что она доступна только крупным СМИ, блогерам и медийным личностям. Также свои каналы стали появляться у государственных органов и чиновников. Так, 19 августа своим каналом в MAX обзавелось правительство Петербурга. В тот же день ссылками на свои публичные страницы поделились главы всех 11 субъектов СЗФО, включая губернатора Петербурга Александра Беглова.

Как выяснил ЗАКС.Ру, за сутки на канал Беглова в национальном мессенджере MAX подписалось менее 1 тысячи человек.

