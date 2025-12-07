Эрмитаж благодаря Лувру смог убрать строительный городок от своих стен

Государственный Эрмитаж добился переноса строительного городка, ранее расположившегося на набережной Зимней канавки, рассказал 7 декабря директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС. Сделать это удалось после скандальной кражи экспонатов в Лувре посредством ссылок на риск повторения инцидента в Петербурге.

"Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят", — рассказал Пиотровский.

По его словам, подобная аргументация позволила избавиться от строительного городка под стенами. Рабочие уехали быстро, отметил спикер. При этом, по его словам, существует вероятность появления нового городка у входа в Эрмитаж с Дворцовой набережной. Пиотровский заранее высказался против подобного решения.

Кража в Лувре состоялась 19 октября. Злоумышленники проникли в музей через окно и вынесли хранящиеся там драгоценности. Нанесенный ущерб оценили в 88 млн евро.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру