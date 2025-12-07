ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
7 декабря 2025

Эрмитаж благодаря Лувру смог убрать строительный городок от своих стен

Эрмитаж благодаря Лувру смог убрать строительный городок от своих стен

Государственный Эрмитаж добился переноса строительного городка, ранее расположившегося на набережной Зимней канавки, рассказал 7 декабря директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС. Сделать это удалось после скандальной кражи экспонатов в Лувре посредством ссылок на риск повторения инцидента в Петербурге.

"Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят", — рассказал Пиотровский.

По его словам, подобная аргументация позволила избавиться от строительного городка под стенами. Рабочие уехали быстро, отметил спикер. При этом, по его словам, существует вероятность появления нового городка у входа в Эрмитаж с Дворцовой набережной. Пиотровский заранее высказался против подобного решения.

Кража в Лувре состоялась 19 октября. Злоумышленники проникли в музей через окно и вынесли хранящиеся там драгоценности. Нанесенный ущерб оценили в 88 млн евро.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


