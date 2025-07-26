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Новости 26 июля 2025, 17:33

В шести регионах России решили перевести школьные чаты в мессенджер MAX

фото ЗакС политика В шести регионах России решили перевести школьные чаты в мессенджер MAX

Проект по переводу школьных чатов в отечественный мессенджер MAX запустят в шести регионах России. Первыми стали Татарстан, Марий Эл, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская и Тверская области, сообщил "Коммерсантъ Волга-Урал" со ссылкой на собственные источники. 

Перевод учебных переписок будет проводиться в рамках интеграции MAX с платформой "Сферум". Сейчас этот вопрос прорабатывается в преддверии начала учебного года, сообщали в Минпросвещения. 

Ранее власти Петербурга заявили, что первыми в стране внедрят службу экстренных вызовов 112 в мессенджер MAX. Также о переходе в российское приложение заявили вице-губернаторы города. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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