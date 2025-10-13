Петербург занял 13-е место в рейтинге городов по покупательной способности зарплат

По итогам первых шести месяцев 2025 года Петербург занял 13-ю строчку рейтинга российских городов по покупательной способности зарплат, подготовленного РИА "Новости". Средняя чистая начисленная зарплата в городе по итогам первого полугодия составила 122,9 тысячи рублей в месяц.

Составители списка подсчитали отношение величины средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом из 100 российских городов и на основе этого построили рейтинг. При этом они отталкивались от официальных данных по зарплатам на крупных и средних предприятиях, а стоимость фиксированного набора рассчитали на основе сведений Росстата. В рейтинг вошли административные центры регионов и крупнейшие города страны.

Первое место рейтинга досталось Новому Уренгою — крупнейшему городу Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 5,86 фиксированных наборов. Второе и третье места достались столице ЯНАО Салехарду (5,57) и Южно-Сахалинску (5,25). Москва заняла пятое место, жители столицы в среднем могут позволить себе 4,78 фиксированных набора на зарплату.

Жители Петербурга могут купить на среднюю зарплату 4,38 фиксированных набора товаров и услуг. Согласно подсчетам, за год средняя чистая зарплата в Северной столице увеличилась на 13,5 %.

Замыкает рейтинг столица Кабардино-Балкарии Нальчик, где на зарплату можно купить 2,16 фиксированного набора. В столице Чечни Грозном, расположившемся на 99 месте, величина зарплаты соответствует 2,17 набора, а в столице Калмыкии Элисте (98 место) — 2,28 набора.

Ранее стало известно, что Петербург занял 11-е место по размеру медианной зарплаты среди регионов России. Во II квартале 2025 года она составила в городе 82,9 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру