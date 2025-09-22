Петербург не попал в десятку лидеров среди регионов по чистой медианной зарплате

Чистая медианная зарплата в Петербурге во втором квартале 2025 года составила 82,9 тысячи рублей, следует из рейтинга, подготовленного агентством РИА Новости. По отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг Северная столица заняла 11-е место в общефедеральном рейтинге.

В десятку регионов-лидеров среди субъектов Северо-Западного федерального округа по соотношению средних медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров вошли Ненецкий автономный округ (3-е место) и Мурманская область (8-е место). Размер чистой медианной заработной платы в НАО и Мурманской области во втором квартале текущего года составил 116,8 тысячи и 91,1 тысячи рублей соответственно.

Расчет медианной зарплаты считается более наглядным показателем, чем средний размер зарплаты. Предполагается, что половина населения получает меньше медианной зарплаты, а вторая половина – больше. Чистая медианная зарплата – это сумма, которую работник получает после удержания всех возможных налогов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру