Беглов и Бельский опробовали электричку и побывали на "Новой Лахте"

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский проехали в новом электропоезде ЭП2ДМ, который начал курсировать на тактовом маршруте между Финляндским вокзалом и Сестрорецком, сообщили 13 октября в администрации главы города. В поездке также принял участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Сегодня мы увидели новый тип электропоездов — комфортных, продуманных до мелочей, приспособленных для людей с особыми потребностями, — похвалил Беглов опробованный электропоезд. — Наши тактовые маршруты — малое наземное метро — становятся еще более удобными для горожан".

Оценил градоначальник и недавно открытую станцию "Новая Лахта", расположенную поблизости от "Лахта Центра". Как отметили в Смольном, новый объект должен улучшить транспортную доступность общественно-делового комплекса и близлежащих районов.

"Когда общественно-деловой комплекс заработает на полную, путь к нему по железной дороге станет одним из наиболее быстрых и удобных", — заявил губернатор.

Железнодорожная станция "Новая Лахта" заработала для пассажиров в конце августа, она расположена между станциями "Яхтенная" и "Лахта". Попасть в небоскреб от нее можно по 240-метровому подземному переходу. Сама платформа целиком прикрыта навесом для защиты пассажиров от осадков.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного