Суд оштрафовал петербуржца за песню в личном аккаунте

Выборгский районный суд оштрафовал на 45 тысяч рублей пользователя "ВКонтакте" Дмитрия Биткова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщила 30 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Протокол на него составили из-за песни российской группы, размещенной в личном аккаунте.

Согласно протоколу, в ноябре 2022 года Битков разместил медиафайл на своей странице и тем самым дискредитировал армию. Суд пришел к выводу, что своими действиями гражданин "распространил информацию с точки зрения граждан, среди которых пропагандируются такие убеждения", а его поступок "провоцирует формирование недоверия и негативного отношения к военнослужащим, характеру, целям и задачам их деятельности за пределами территории РФ".

Санкция по вмененной Биткову статье предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый в Петербурге случай привлечения граждан к ответственности из-за размещения в соцсетях музыкального творчества. В мае горожанина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии из-за публикации клипа музыкального коллектива.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру