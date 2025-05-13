Петербуржец получил штраф из-за музыкального клипа

Житель Петербурга Вячеслав Смирнов должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за публикации в соцсети клипа группы "Ногу свело", сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов города. Содержание видеоролика сочли дискредитирующим российские Вооруженные силы (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Как установил суд, Смирнов выложил ролик и тем "умышленно, с целью подрыва авторитета Вооруженных сил РФ, доверия граждан к действующей власти" дискредитировал характер, цели и задачи использования армии за пределами России. Сам привлекаемый вину не признал и заявил, что "указанную музыкальную композицию на своей странице не публиковал, там была на нее ссылка с 2022 года", передает судебная пресс-служба.

Для Смирнова это уже не первый суд за эту весну. В марте Приморский районный суд арестовал его на 10 суток по делу о публичной демонстрации символики организации, запрещенной в России (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Как объяснили в судебной пресс-службе, в марте протокол на петербуржца составили из-за его аватарки в мессенджере. После задержания сотрудники силовых органов изъяли у владельца телефон и обнаружили ссылку на клип. При этом само задержание для Смирнова обставили как встречу с покупателем старых часов, выставленных петербуржцем на продажу в интернете. Силовики вели переписку с продавцом несколько недель, прежде чем договорились пересечься.

Ранее стало известно, что Приморский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей музыканта за размещение в интернете композиции, в содержании которой усмотрели возбуждение вражды. Согласно выводам проведенной экспертизы, текст песни был "обусловлен событиями СВО".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру