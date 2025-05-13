В Петербурге суд оштрафовал музыканта по делу о возбуждении вражды в песне

Приморский районный суд привлек к административной ответственности по делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) вокалиста рок-группы Silver Machine Алексея Сидорова, сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. За выпуск в свет композиции музыканта оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как установил суд, 4 декабря 2024 года Сидоров опубликовал в интернете музыкальную композицию, якобы действуя в интересах леворадикального движения "Рабочая власть". Содержание ее сочли нацеленным на возбуждение ненависти или вражды к представителям определенной социальной группы.

"Из экспертного заключения следует, что целевая направленность представленных на исследование материалов может быть определена как сатира с элементами сарказма", — передает судебная пресс-служба.

Согласно выводам экспертизы, слушатели композиции могут принять ее текст в качестве призывов к совершению насильственным, и в том числе террористическим, действиям. Как отмечается, анализируемый текст был "обусловлен событиями СВО".

Левая организация "Рабочая власть" в минувшем апреле упоминалась в публикациях ряда СМИ в связи с проведенной акцией с повешением манекена богини мудрости Минервы перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове в Петербурге. Сами активисты в распространенном сообщении не подтвердили участие в проведении мероприятия.

Напомним, за проведение несогласованной акции Василеостровский районный суд арестовал студента ЛЭТИ Степана Тимофеева и оштрафовал на 20 тысяч рублей студента СПбГУ Артема Пронько.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру