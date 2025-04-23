Суд арестовал студента на трое суток по делу о манекене Минервы у здания СПбГУ

Василеостровский районный суд назначил трое суток ареста студенту Степану Тимофееву по делу о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщила 23 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело было возбуждено из-за акции с повешенным манекеном римской богини Минервы перед зданием СПбГУ.

Согласно протоколу, утром 24 марта Тимофеев находился у дома № 2 по Менделеевской линии Васильевского острова, где проводил групповое пикетирование без предварительной подачи уведомления об акции. В ходе мероприятия он повесил с помощью веревки "сборно-разборную конструкцию в виде манекена с прикрепленным к руке предметом, похожим на меч", на памятник графу Сергею Уварову, передает судебная пресс-служба.

Смысл акции заключался в протесте против действий администрации СПбГУ. В изложении судебной пресс-службы, Тимофеев таким способом "формировал мнение окружающих".

О задержании Тимофеева стало известно накануне вечером. На него составили протокол о проведении несогласованной акции, две ночи он провел в отделении полиции.

Ранее из-за той же акции был задержан студент факультета политологии СПбГУ Артем Пронько. Рассмотрение дела отложили на 5 мая по ходатайству адвоката Вероники Карагодиной, которая попросила допросить в суде силовиков, составивших протокол на подзащитного.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру