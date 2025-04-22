Еще одного студента задержали из-за акции с повешенной Минервой у здания СПбГУ

По делу об акции с повешенным перед зданием СПбГУ манекеном задержан второй по счету студент, сообщило 22 апреля MR7 со ссылкой на адвоката Веронику Карагодину. На Степана Тимофеева составили протокол о проведении несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

По информации издания, Тимофеев провел ночь в отделении полиции, там же он останется до суда. Заседание намечено на среду, 23 апреля, уточнило MR7.

Причиной задержания послужила акция, устроенная 24 марта перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Неизвестные авторы повесили манекен, изображающий римскую богиню мудрости Минерву, на памятник графу Сергею Уварову. Инсталляция должна была показать отношение авторов к состоянию науки в Петербурге.

Ранее из-за той же акции был задержан студент факультета политологии СПбГУ Артем Пронько. В полиции на него составили протокол о проведении несогласованной акции и оставили на ночь. На следующий день его доставили в Василеостровский районный суд. Адвокат Карагодина добилась отложения рассмотрения дела до 5 мая ради возможности допросить на заседании правоохранителей, составивших протокол на Пронько.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что за проведением акции якобы стоит некая ячейка троцкистов "Рабочая власть", в которой будто бы состоял Пронько. "Члены ячейки разработали план "акции" и пытались придать ей резонанс в созданном анонимном telegram-канале", — заявил источник РИА "Новости" в силовых органах. Собеседник агентства также высказался о том, что участники ячейки будто бы контролируются из Великобритании.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру