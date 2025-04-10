Рассмотрение дела о повешенном манекене возле здания СПбГУ отложили на месяц

Василеостровский районный суд отложил до 5 мая рассмотрение дела о проведении несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) перед главным корпусом СПбГУ, сообщили 10 апреля ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Задержанный накануне студент вуза Артем Пронько из здания суда отправился на учебу, отметил портал MR7.

Об отложении дела ходатайствовала адвокат Вероника Карагодина. Свою просьбу она мотивировала необходимостью допросить в суде правоохранителей, составивших протокол на Пронько. Сам студент, проведший ночь в отделении полиции, отрицает причастность к проведению акции.

Причиной составления протокола послужила акция с манекеном, изображавшим древнеримскую богиню мудрости Минерву. Фигуру повесили 24 марта на памятник графу Сергею Уварову, установленный перед входом в здание Двенадцати коллегий на Менделеевской линии Васильевского острова. Композиция должна была символизировать отношение авторов к состоянию науки в Петербурге.

Накануне стало известно о задержании Пронько непосредственно во время занятий. Студент ранее был активистом ЛКСМ, однако в городском отделении организации сообщили ЗАКС.Ру о том, что он от них отдалился после выборов в сентябре 2024 года. Тогда он баллотировался от КПРФ в муниципальный совет МО "Морской", однако получил отказ в регистрации.

Андрей Казарлыга, фото: MR7 / Telegram