"Ротонда": Студента Пронько задержали за акцию с манекеном

Причиной задержания студента второго курса факультета политологии СПбГУ Артема Пронько послужила акция с манекеном перед главным зданием университета, сообщил 9 апреля Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на адвоката Веронику Карагодину. Ранее днем в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что 19-летнего молодого человека задержали непосредственно во время занятий.

По информации канала, Пронько доставили в отдел полиции № 30, где составили протокол по статье о проведении несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Как говорится в сообщении, сам задержанный отрицает участие в мероприятии.

Сама акция состоялась 24 марта. Как писал портал MR7, неизвестные повесили на памятник графу Сергею Уварову манекен, изображающий древнеримскую богиню мудрости Минерву. Таким способом авторы высказали свое отношение к состоянию науки в Петербурге.

Ранее на сайте СПбГУ появилось заявление проректора по безопасности Дмитрия Грязнова о том, что причины задержания Пронько неизвестны должностным лицам вуза.

Пронько был активистом городской ячейки ЛКСМ. Однако же, по словам секретаря отделения Александра Рогожкина, после муниципальных выборов в сентябре 2024 года молодой человек покинул организацию.

— Потом, через какое-то время после выборов, он из комсомола вышел и с тех пор я его только пару раз видел на каких-то мероприятиях. <...> Мы с ним после выборов, с сентября, никакой связи не поддерживали, — заявил Рогожкин в беседе с ЗАКС.Ру.

На прошедших выборах Пронько баллотировался от КПРФ в МО "Морской", однако ему было отказано в регистрации. Как отметил представитель ЛКСМ, студенту удалось сперва обжаловать решение, однако в итоге до выборов он все равно допущен не был.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру