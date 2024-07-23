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Муниципал 14:26

В суды Петербурга поступило 70 исков в связи с выборами

фото ЗакС политика В суды Петербурга поступило 70 исков в связи с выборами

Ровно 70 административных исков в связи с предстоящими муниципальными выборами поступило к 23 июля на рассмотрение районных судов Петербурга, подсчитал ЗАКС.Ру. Основная их доля связана с попытками незарегистрированных кандидатов оспорить вынесенные решения территориальных избирательных комиссий.

Некоторые кандидаты подают сразу по несколько исков. Так, Василеостровский районный суд зарегистрировал три дела об оспаривании решения ТИК № 32, истцом в которых выступает Артем Пронько. Он подал документы на выборы в совет в МО "Морской" от КПРФ, теризбирком отказал выдвиженцу в регистрации.

Выдвинутый "Справедливой Россией — За правду" Максим Савинов подал два иска в Выборгский районный суд из-за полученных отказов в регистрации. Первый из них касался недопуска на выборы в МО № 15, ответчиком по нему выступала ТИК № 34. В свою очередь, иск к ТИК № 14 был связан с неудачной попыткой справоросса получить статус кандидата в МО "Поселок Парголово"

В нескольких случаях кандидаты подают коллективные иски к ТИКам. Таким образом поступили, например, представители "Яблока", не допущенные до избирательной кампании в МО "Коломна" и в МО "Нарвский округ".

Часть дел к настоящему моменту уже рассмотрена. Так, самостоятельно выдвинувшийся в МО "Академическое" Михаил Леонтьев подавал два иска к ТИК № 38 в Калининский райсуд. В итоге их объединили в одно производство, после чего суд вынес кандидату отказ.

Безуспешно закончилась в суде попытка актера Ильи Мозгового обжаловать решение ТИК № 14. Артист подавал документы в МО "Измайловское" и МО "Семеновский", находящиеся в зоне ответственности этого теризбиркома. В обоих случаях он получил отказы в регистрации.

О первых трех судебных отказах кандидатам ЗАКС.Ру рассказывал на прошлой неделе, 19 июля.

Сразу три дела связаны с персоной лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. Последний баллотируется в МО "Владимирский округ" и "Литейный округ" от СРЗП, а в МО "Смольнинское" идет самовыдвиженцем. Первые два иска связаны с попыткой отменить его регистрацию в "Смольнинском" и "Владимирском округе". Третий иск был подан самим Костровым с целью снять с выборов главу "Литейного округа" Павла Дайняка. Судебное заседание по нему назначено на 25 июля.

Две похожие карточки административных дел были зарегистрированы 19 июля Приморским районным судом. В обоих случаях истцом выступает кандидат от "Новых людей" Валерия Вольфсон, ответчиком указана ТИК № 57. Заинтересованным лицом по первому делу указан Илья Мохов, по второму — Дмитрий Тонконогов. Оба они были выдвинуты от СРЗП.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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