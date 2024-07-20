Костров потребовал снять с выборов главу МО "Литейный округ"

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров рассказал 20 июля о том, что обратился в суд с требованием отменить регистрацию на муниципальные выборы главы МО "Литейный округ" Павла Дайняка. Дело будет рассматриваться в Смольнинском районном суде.

Иск был зарегистрирован 19 июля, следует из базы судов Петербурга. Ответчиком по нему выступает ТИК № 16, Дайняк указан в качестве заинтересованного лица.

"Подал в суд на Территориальную избирательную комиссию 16 с требованием отменить незаконную регистрацию кандидата от ЕдРа Дайняка Павла", — написал Костров своем Telegram-канале. Свой пост он озаглавил "Лучшая защита — это нападение".

Непосредственным поводом для иска послужила должность, указанная Дайняком в поданных в ТИК документах. Муниципал сообщил о себе, что занимает пост главы "Литейного округа". По мнению Кострова, это не соответствует действительности.

Напомним, в начале июля в Законодательное собрание поступил законопроект о роспуске совета "Литейного округа" из-за непроведения правомочных собраний в течение трех месяцев. Рассмотреть документ парламент еще не успел.

Сам Костров зарегистрирован на выборы в МО "Владимирский округ", МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское". В первые два округа он баллотируется от "Справедливой России — За правду", в третий он идет самовыдвиженцем.

В двух муниципалитетах возможность участия Кострова в выборах оказалась под угрозой. Смольнинский суд 15 июля приступил к рассмотрению исков о лишении активиста регистрации во "Владимирском" и "Смольнинском" округах. Истцами выступили двое кандидатов, баллотирующихся в эти округа. Их претензии касаются статуса директора АНО "Центральный район за комфортную среду обитания", которым обладает Костров. В частности, один из истцов предположил, что общественник якобы мог оказывать давление на избирателей при сборе подписей. Костров ответил на это справкой об отпуске, взятом на весь период избирательной кампании.

На эти выборы Дайняк идет от "Единой России", в 2019 году он был избран как самовыдвиженец. Тогда 11 из 20 мест в муниципальном совете получили кандидаты от "Яблока". Попытка избрать нового главу привела к противостоянию. В результате Дайняк, руководивший округом в предыдущем созыве, продолжил исполнять обязанности и в новом. Совместные заседания совета не проводились — так, устроенное в марте 2020 года заседание стало первым за прошедшие с выборов полгода.

Из-за бездействия совета прокуратура обратилась в суд с требованием распустить его. Суд признал совет бездействующим лишь в апреле 2023 года. В минувшем мае губернатор Александр Беглов подготовил законопроект о роспуске муниципалитета. На рассмотрение ЗакСа проект поступил лишь в начале июля К тому моменту депутаты городского парламента провели последнее заседание и разошлись до сентября. Таким образом, инициатива не сможет получить законодательное оформление до предстоящих выборов.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, они пройдут одновременно с выборами губернатора и довыборами в ЗакС по 18-му округу. Голосование продлится в течение трех дней.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Заксобрания Петербурга