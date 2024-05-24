Беглов подготовил законопроект о роспуске МО "Литейный округ"

В Смольном подготовили проект закона о роспуске МО "Литейный округ", который не проводил правомочных собраний практически с начала созыва, с 2019 года. На проект документа в разделе антикоррупционной экспертизе на сайте администрации Петербурга обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ разработан в комитете территориального развития. Литейный округ может стать третьим муниципалитетом в Петербурге, который будет официально распущен.

"На основании вступившего 3 апреля 2024 года в законную силу решения Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 11 апреля 2023 года по административному делу № 2а-4/23, установившего факт непроведения в правомочном составе Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, распустить представительный орган внутригородского муниципального образования", - говорится в проекте постановления.

Ранее по аналогичным причинам распустили советы МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". После вступления закона в силу муниципалы не смогут вновь баллотироваться в своих округах, если через суд не докажут непричастность к бездействию совета. Отметим, на праймериз "Единой России" уже заявился глава Литейного округа Павел Дайняк. Если закон о роспуске вступит в силу до истечения сроков его полномочий, то он будет вынужден обратиться в суд для восстановлении в праве переизбираться в муниципалитете.

Согласно действующему законодательству, в распущенных округах должны пройти досрочные выборы. Предполагается, что они пройдут в единый день голосования вместе с остальными муниципалитетами, в сентябре 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру