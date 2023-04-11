Суд признал совет МО "Литейный округ" бездействующим

Дзержинский районный суд Петербурга 11 апреля удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о признании бездействующим совета депутатов МО "Литейный округ", рассказал ЗАКС.Ру мундеп Сергей Трошин. Муниципалы намерены оспорить решение суда. Если оно устоит в апелляции, совет может быть распущен.

Незаконным бездействием стало непроведение депутатами правомочных собраний в течении трех месяцев. Отметим, что судебное разбирательство началось еще в 2019 году, через несколько месяцев после муниципальных выборов. Тогда большинство мест в совете получили кандидаты от "Яблока". Из-за особенностей Устава муниципалитета яблочникам не удалось избрать на пост главы округа своего претендента - им остается единоросс Павел Дайняк. Найти общий язык депутатам с главой не удалось, поэтому иногда муниципалам приходилось проводить свои встречи на улице. На "официальные" заседания их не приглашали.

Литейный округ стал третьим муниципалитетом в Петербурге, совет которого был признан судом бездействующим. До этого похожие решения были приняты в отношении депутатов МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". В начале апреля на сайте Смольного появился проект закона о роспуске муниципалов МО "Смольнинское".

Подробнее о ситуации в МО "Литейный округ" - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков