Беглов подготовил законопроект о роспуске совета МО "Смольнинское"

На сайте Смольного утром 5 апреля появился проект закона правительства Петербурга о роспуске муниципального совета МО "Смольнинское". Ранее Смольнинский и городской суды признали, что этот орган бездействовал с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года.

Проект будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 апреля. После этого губернатор Александр Беглов сможет направить его в ЗакС.

На местных выборах 2019 года в МО "Смольнинское" "Единая Россия" потерпела поражение. Однако победившим оппозиционерам длительное время не удавалось выбрать главу муниципалитета. Руководить работой в качестве врио главы остался проигравший выборы единоросс Григорий Ранков.

После продолжительного конфликта со значительной частью совета он перестал созывать заседания. Группа депутатов проводила их по собственной инициативе на крыльце офиса совета. Суды не признали легитимность решений, принятых на этих встречах.

Депутаты "Смольнинского" открыто критиковали решение о проведении СВО и политику Владимира Путина в целом. Пять из них получили за это штрафы по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).