До конца апреля Беглов сможет обратиться в ЗакС с предложением распустить совет Смольнинского

В Городском суде Петербурга 24 января утвердили решение о признании совета депутатов МО "Смольнинское" бездействующим. Теперь губернатор Александр Беглов в течение трех месяцев должен обратиться в Законодательное собрание с предложением распустить совет.

Группе оппозиционных депутатов МО "Смольнинское" не удалось оспорить сентябрьское решение районного суда, который удовлетворил требование прокуратуры признать совет бездействующим. Формальным основанием для такого решения стало непроведение мундепами правомочных собраний в течение трех месяцев.

После вступления решения суда в законную силу у губернатора Беглова есть три месяца, чтобы обратиться в Заксобрание с предложением распустить совет. Если депутаты поддержат инициативу, то совет будет распущен.

С момента избрания в 2019 году совет, где большинство мандатов по итогам выборов получили представители "Яблока" и самовыдвиженцы, не мог нормально заседать. Глава МО Григорий Ранков не позволял мундепам собираться в стенах муниципалитета. Свои встречи они проводили на крыльце здания.

Полномочия Ранкова прекратятся, когда новый созыв изберет нового главу. Для этого необходимы голоса 14 из 20 депутатов. В разговоре с ЗАКС.Ру Ранков заявил, что намерен выдвигаться на муниципальных выборах.

- На сегодняшний день есть [намерения избраться]. Я ради этого и работаю. Люблю свою работу. Она мне нравится, - сказал Ранков.

В сентябре депутаты Смольнинского получили известность после обращения к Государственной думе с критикой специальной военной операции и президента Владимира Путина. Пятерых участников собрания оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Часть депутатов покинули Россию из-за рисков уголовного преследования.

Напомним, это не единственный муниципалитет, которому грозит роспуск. Смольнинский районный суд также решил удовлетворить иск прокуратуры о признании бездействующим совет МО "Лиговка-Ямская".

Константин Леньков