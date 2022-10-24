Суд разрешил распустить совет "Лиговки-Ямской"

Смольнинский районный суд Петербурга 24 октября удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о признании бездействующим совета депутатов МО "Лиговка-Ямская", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд установил, что муниципалы не проводили собраний более трех месяцев.

Ведомство хотело через суд признать факт непроведения собраний с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Депутаты не могли собраться в здании муниципалитета, поскольку оно было закрыто на карантин по поручению главы МО Вадима Войтановского. Мундепы пытались провести собрания вне стен муниципалитета, но позже Войтановский через суд добивался отмены результатов таких встреч.

- Депутаты испробовали все способы, которые только возможны, для созыва муниципального совета, однако все эти способы были аннулированы Смольнинским районным судом в составе разных судей по результатам разных административных дел, - заявил замглавы МО Сергей Ильин во время прений.

Представитель юрлица местного совета Игорь Михайлов, назначенный экс-главой муниципалитета Войтановским, поддержал иск прокуратуры. Также с требованиями ведомства согласилась представительница Войтановского, юристка Наталия Васильева.

Теперь губернатор Александр Беглов может инициировать роспуск муниципального совета. В середине сентября судом было принято аналогичное решение в отношении местного совета МО "Смольнинское".

Напомним, на прошлой неделе районный суд прекратил полномочия главы МО Вадима Войтановского из-за бездействия при рассмотрении вопроса о его отставке, на которой настаивал губернатор еще в начале февраля.

Константин Леньков