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Муниципал 14:32

Суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского

фото ЗакС политика Суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского

Смольнинский районный суд Петербурга 14 октября удовлетворили иск прокуратуры Центрального района к местному совету МО "Лиговка-Ямская" о бездействии при рассмотрении обращения губернатора Александра Беглова об отставке главы Вадима Войтановского, сообщила ЗАКС.Ру юристка Наталия Васильева, представляющая интересы ответчика.

- Признали незаконным бездействие муниципального совета и прекратили полномочия главы. Не отправили в отставку, а прекратили полномочия главы, - отметила Васильева.

Войтановский намерен подать апелляционную жалобу в Городской суд, рассказала его представительница. Если решение останется без изменений, то заместитель Войтановского Сергей Ильин сможет стать временно исполняющим обязанности главы.

Депутат МО Михаил Шабалкин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что пункт о незаконном бездействии не должен повлечь тяжких последствий для мундепов - каких-либо серьезных мер ответственности за непринятие конкретного решения, по его словам, нет.

В феврале Беглов потребовал от совета "Лиговки-Ямской" рассмотреть вопрос об отставке главы. Причиной стали недостоверные данные в отчете Войтановского о доходах и имуществе. Глава МО несколько раз переносил заседание, на котором собирались рассмотреть обращение губернатора. 

Напомним, в Смольнинском районном суде также слушается дело о непроведении депутатами правомочных собраний на протяжении трех месяцев. Если суд признает местный совет бездействующим, то у губернатора появится возможность инициировать его роспуск. Недавно этот же суд удовлетворил похожий иск в отношении МО "Смольнинское".

Константин Леньков


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