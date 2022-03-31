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Муниципал 13:19

Глава МО "Лиговка-Ямская" Войтановский снова перенес заседание, на котором должны рассмотреть его отставку

фото ЗакС политика Глава МО "Лиговка-Ямская" Войтановский снова перенес заседание, на котором должны рассмотреть его отставку

Заседание совета МО "Лиговка-Ямская", на котором должны рассмотреть вопрос отставки главы округа Вадима Войтановского, перенесли на два месяца. Оно состоится 30 мая, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Михаил Шабалкин. Ранее собрание было назначено на 4 апреля.

Это уже второй раз за 2022 год, когда Войтановский переносит дату заседания. Изначально депутаты должны были встретиться 2 марта, однако якобы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, Войтановский решил отложить мероприятие на месяц.

На грядущем заседании муниципального совета депутаты намерены рассмотреть обращение губернатора Александра Беглова с требованием отправить Войтановского в отставку из-за недостоверных данных в его декларации. Глава города сообщил о нарушении Войтановским закона "О противодействии коррупции" в конце января 2022 года.

Недавно депутаты решили провести заседание самостоятельно, без участия Войтановского. Муниципалы проголосовали за лишение мандата главы МО. Войтановский намеревался оспорить незаконное, по его мнению, решение в суде.

Напомним, предыдущие попытки мундепов избрать нового главу муниципалитета не увенчались успехом. Итоги голосования о признании годовых отчетов Войтановского неудовлетворительными были оспорены им через суд. С тех пор муниципалитет больше года закрыт на карантин.

 

Константин Леньков


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