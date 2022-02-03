Беглов потребовал отставки главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о недостоверности информации в декларации о доходах главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского и обратился с инициативой об удалении муниципала в отставку. Текст обращения от 31 января есть в распоряжении ЗАКС.Ру

В письме говорится, что проверка администрации губернатора сведений Войтановского о доходах и имуществе выявила факт нарушения федерального закона "О противодействии коррупции", что должно стать поводом для отставки. Проверку декларации главы МО "Лиговка-Ямская" начали после обращения прокуратуры Петербурга.

В разговоре с ЗАКС.Ру местный депутат Михаил Шабалкин предположил, что Войтановский не станет передавать обращение Беглова на рассмотрение совета. Кроме того, здание муниципалитета уже несколько месяцев закрыто на карантин по распоряжению главы. Шабалкин заявил, что совет попробует провести заседание "на крыльце".

- Это закрытие муниципалитета не совсем законно. Ладно местная администрация, но муниципальному совету они не могут запретить проводить заседания, - рассказал Шабалкин.

Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что не получал никаких обращений.

Напомним, Войтановский возглавил муниципалитет в 2019 году. Он шел на выборы самовыдвиженцем, хотя его кандидатуру одобрила "Единая Россия", из рядов которой главу "Лиговки-Ямской" позже исключили. В июне 2020 года большинство депутатов местного совета пытались отстранить его от должности, но Войтановскому удалось восстановиться в должности через суд.