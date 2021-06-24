Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

Смольнинский районный суд 24 июня удовлетворил иск Вадима Войтановского к муниципальному совету "Ликовки-Ямской" о признании итогов заседания 4 июня недействительными. Суд отменил решения совета об отставке Войтановского и признании отчетов главы района за 2019 и 2020 год неудовлетворительными. Причиной такого решение могло стать неправильно оформленное обращение к губернатору от депутатов. На данный момент готова только резолютивная часть решения суда. Полный текст решения будет представлен позже.

Заместитель главы муниципального образования Сергей Ильин рассказал, что будет оспаривать решение суда. Он отметил, что не мог своевременно подготовится к судебному заседанию, так как узнал о нем за два часа до начала. Он также раскритиковал работу представителей Войтановского в суде.

- По результатам сегодняшнего заседания могу сказать, что со стороны Войтановского не профессионалы совсем. Передергивают факты, стараются играть на каких-то эмоциях. Непонятно, чего они добиваются. Все семь человек, которые против него проголосовали - они его реально ненавидят. Они никогда не проголосуют за его предложения, - заявил Ильин.

Муниципальный депутат Ольга Гнатюк в разговоре с ЗАКС.Ру предположила, что суд не встал на сторону депутатов из-за возможных ошибок в обращении к губернатору.

- Мы, когда писали обращение к губернатору, допустили небольшие ошибки. Мы написали о том, что глава мунипального образования не исполняет свои полномочия в течении трех месяцев. На самом деле, у нас решение было принято том, что мы признали его два отчета ежегодных неудовлетворительными. Это и нужно было указать в обращении, - рассказала Гнатюк.

Причиной такой неточности стало, по мнению Гнатюк, желание поскорее закончить процедуру досрочного прекращения полномочий Войтановского.

- Это не первое обращение к губернатору. Мы уже отправляли в мае прошлого года. Мы просто не подумали, и такое же обращение отправили. Хотелось быстро сделать. Теперь мы будем умнее, - рассказала Гнатюк.

Адвокат Войтановского Наталья Васильева рассказала ЗАКС.Ру, что представители губернатора в суде поддержали позицию бывшего главы МО. Васильева также подтвердила, что в документах депутатов были допущены ошибки, а именно "абсолютно неправильно" было составлено обращение к Александру Беглову.

Ранее, 4 июня семеро муниципальных депутатов МО "Лиговка-Ямская" единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Войтановского. Поводом для этого стали отчеты главы за 2019 и 2020 год, которые в рамках того же заседания были признаны депутатами неудовлетворительными. Заседание пришлось провести в подъезде, так как здание муниципалитета в этот день оказалось закрыто. Войтановский позже пояснил, что был вынужден ограничить доступ в муниципалитет из-за сотрудницы, у которой был обнаружен коронавирус.

Константин Леньков

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