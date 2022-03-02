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Муниципал 2 марта, 21:15

Главу МО "Лиговка-Ямская" Войтановского лишили мандата

фото ЗакС политика Главу МО "Лиговка-Ямская" Войтановского лишили мандата

Депутаты МО "Лиговка-Ямская" 2 марта проголосовали за лишение мандата главы округа Вадима Войтановского, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Михаил Шабалкин. На заседании должны были рассмотреть вопрос об отставке Войтановского, однако накануне он отменил встречу в здании МО. Мундепам пришлось голосовать в подъезде. Для принятия решения об отставке не хватило одного голоса. 

На заседании присутствовало шестеро депутатов: Сергей Ильин, Надежда Стрелкова, Наталья Журавлева, Ольга Гнатюк, Александр Изотов и Шабалкин. Еще трое депутатов не явились. Для голосования за отставку требуется семь голосов. 

Войтановский рассказал ЗАКС.Ру, что намерен оспорить решение совета через суд. 

- Меня как депутата отстранили, а как глава я остался. Голосов не набрали. Это полный бред, как можно лишить мандата. Мы оспорим это в суде. Вопрос в том, что это не в подъезде решается. Меня народ избрал, - заявил Войтановский. 

Изначально на совете хотели рассмотреть обращение губернатора Петербурга Александра Беглова. В начале месяца стало известно, что глава города требует прекратить полномочия Войтановского из-за нарушения закона "О противодействии коррупции". Войтановский назначил заседание на 2 марта, однако накануне выпустил распоряжение о переносе мероприятия на начало апреля из-за риска распространения коронавирусной инфекции. 

Заседания совета МО "Лиговка-Ямская" не первый раз проходят в парадной. Летом 2021 года муниципалы уже голосовали за отставку Войтановского в подъезде, однако та встреча была признана районным судом неправомочной. 

Напомним, депутаты МО "Лиговка-Ямская" не проводили законных собраний на протяжении года. После неудачных попыток мундепов снять Войтановского с должности, глава округа закрыл помещение муниципалитета на карантин.


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